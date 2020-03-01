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İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şırnak illeri ara hattında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldığını...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şırnak illeri ara hattında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
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