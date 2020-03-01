İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şırnak illeri ara hattında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldığını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şırnak illeri ara hattında 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldığını... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şırnak illeri ara hattında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldığını...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şırnak illeri ara hattında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Şırnak illeri ara hattında

İçişleri Bakanlığı, Siirt- Şırnak illeri ara hattında "Kapan-7 Karadağ Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Karadağ, Şırnak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
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