İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA... - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA...

01.06.2022 15:35
İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA...

İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte (AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği) etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "Siirt- Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J- SİHA desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte (AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği) etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA... - Son Dakika
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