İçişleri Bakanlığı: "Siirt- Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J- SİHA desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte (AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği) etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı: 'Siirt-Şirvan ilçesi Akçayar köyü kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-İHA, J-SİHA... - Son Dakika