İçişleri Bakanlığı : " Siirt 'te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin Gri listede yer aldığı, birinin ise sözde cephe sorumlusu olduğu tespit edildi." - ANKARA

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