İçişleri Bakanlığı: "Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin Gri listede yer...
İçişleri Bakanlığı: "Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin Gri listede yer aldığı, birinin ise sözde cephe sorumlusu olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı: " Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin Gri listede yer aldığı, birinin ise sözde cephe sorumlusu olduğu tespit edildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 03:56 Kaynak: İHA
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