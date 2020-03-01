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İçişleri Bakanlığı: "Siirt ve Şırnak ara hattında 815 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Siirt ve Şırnak ara hattında 815 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' başlatıldı. Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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