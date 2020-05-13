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İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanlığı: "Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi"
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:06 Kaynak: AA
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