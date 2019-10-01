İçişleri Bakanlığı : " Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

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Tayvan'da çöken köprü tankeri uçurarak yangına neden oldu, o anlar saniye saniye kaydedildi