İçişleri Bakanlığı: "Şırnak İdil'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
2 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Şırnak İdil'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:32 Kaynak: AA
: "Şırnak İdil
'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi."
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