Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Şırnak İdil'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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İçişleri Bakanlığı: "Şırnak İdil'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

2 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Şırnak İdil'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "Şırnak İdil'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:32 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, İdil, Şırnak, Güncel
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