İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütüne 2014 ve 2016 yılında katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 146'ya yükseldi" denildi.
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