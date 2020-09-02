İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütüne 2014 ve 2016 yılında katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 146'ya yükseldi" denildi.