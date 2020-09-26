İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında, 3 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyon kapsamında, bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8 oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında; 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olurken, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi" denildi.