Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak Domuz Dağında 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Soylu, "Şırnak Domuz Dağında 6 terörist oldu 8. Biri de kırmızı. Kahramanlar; Allah razı olsun. Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz" ifadelerini kullandı.Böylece bugün Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı.