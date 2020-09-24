İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)
BAKAN SOYLU: OPERASYONU DEĞERLENDİRİYORUZİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından, Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
BAKAN SOYLU: OPERASYONU DEĞERLENDİRİYORUZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından, Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Jandarma Harekat Merkezimizde, devam eden operasyonlarda Şırnak'ta, son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu değerlendiriyoruz" dedi. Paylaşılan fotoğraflarda, Bakan Soylu'nun operasyona ilişkin bilgi aldığı görüldü.
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