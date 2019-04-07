İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
40 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler
Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi
'nde silah ve mühimmatları ile birlikte 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:25 Kaynak: DHA
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