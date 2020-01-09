İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim olduİÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin ikna yoluyla teslim olmaya devam ettiği belirtilerek, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist  daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi" denildi.

ANKARA,


Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:46 Kaynak: DHA
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