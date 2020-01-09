İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin ikna yoluyla teslim olmaya devam ettiği belirtilerek, "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist  daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi" denildi.


Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası
Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum

Son Dakika Haberleri
02:16 Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, BM Misyonu ile ateşkes çağrısını görüştü - Son Dakika
02:05 İki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
02:05 Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi - Son Dakika
02:04 Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
02:04 (Görüntülü ) Kayseri?de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 02:52:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]