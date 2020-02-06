İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1'i 500 bin TL ödülle Gri Listede aranan toplam 5 teröristin, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünde ikna yoluyla çözülmenin devam ettiği belirtilerek, " Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu 1'i Terörden Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Listede olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi" denildi.ANKARA,