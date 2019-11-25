Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi oldu"

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: " Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi oldu"

İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:36 Kaynak: AA
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