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İçişleri Bakanlığı: "Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi oldu"
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:36 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: " Şırnak'ta ele geçirilen 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, son dönemlerin yakalanan en büyük patlayıcı maddesi oldu"
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