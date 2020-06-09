İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı , iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak 'ın Silopi ve Elazığ 'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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