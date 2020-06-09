İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak ve Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak ve Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şınak Silopi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Elazığ- Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Şırnak ve Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. ANKARA, -



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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