İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

BAKAN SOYLU: YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI 445'E İNDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şırnak Silopi kırsalında 2 terörist, Elazığ Görese Dağları'nda 2 terörist, toplam 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurtiçi toplam terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah. Biraz daha sabır ve gayret" ifadesini kullandı.