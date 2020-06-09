İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)
BAKAN SOYLU: YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI 445'E İNDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şırnak Silopi kırsalında 2 terörist, Elazığ Görese Dağları'nda 2 terörist, toplam 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
BAKAN SOYLU: YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI 445'E İNDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şırnak Silopi kırsalında 2 terörist, Elazığ Görese Dağları'nda 2 terörist, toplam 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurtiçi toplam terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah. Biraz daha sabır ve gayret" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:33 Kaynak: DHA
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