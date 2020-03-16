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İçişleri Bakanlığı: "Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24.00 itibarıyla geçici olarak ertelenecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:06 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24.00 itibarıyla geçici olarak ertelenecek." - ANKARA
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