İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, yapılan inceleme sonucu tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.