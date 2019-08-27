İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, yapılan inceleme sonucu tespit...
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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, yapılan inceleme sonucu tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:08 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, yapılan inceleme sonucu tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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