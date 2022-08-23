"Bolu Arama Kurtarma Gönüllüleri Eğitimi" projesinin protokolü imzalandı - Son Dakika
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"Bolu Arama Kurtarma Gönüllüleri Eğitimi" projesinin protokolü imzalandı

23.08.2022 16:48
"Bolu Arama Kurtarma Gönüllüleri Eğitimi" projesinin protokolü imzalandı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye hak kazanan "Bolu Arama Kurtarma Gönüllüleri Eğitimi" projesinin protokolü, Bolu Valiliği ile İnsan Hakları ve Hizmet Derneği arasında imzalandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye hak kazanan "Bolu Arama Kurtarma Gönüllüleri Eğitimi" projesinin protokolü, Bolu Valiliği ile İnsan Hakları ve Hizmet Derneği arasında imzalandı.

Valilikte düzenlenen törene, Vali Erkan Kılıç, İl Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü İslahattin Mülayim, Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Başkanı Fethi Sarımsakçı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Can katıldı.

Vali Kılıç, olası afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmemiz, ekiplerimizi ve gönüllülerimizi sürekli eğiterek sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde hareket etmemiz son derece önemli." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında Bolu'da yaşanabilecek olası afetlere karşı İnsan Hakları ve Hizmet Derneğinin ilgili kamu kurum/kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde etkin, hızlı, donanımlı bir şekilde afetlere müdahale yeterliliğinin artırılması sağlanacak, toplumda afet bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri ile farkındalık çalışmaları düzenlenecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Bolu Arama Kurtarma Gönüllüleri Eğitimi' projesinin protokolü imzalandı - Son Dakika

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