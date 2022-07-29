Dernekler mevzuatı kapsamında uyulacak usul ve esaslara ilişkin rehber yayımlandı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, dernekler mevzuatı kapsamında uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin rehber hazırlandı.

Yayımlanan "Dernekler Mevzuatı Kapsamında Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Rehber", dernek kurmak isteyen ve halihazırda dernek faaliyetlerini yürütenlerin dernek kuruluşundan feshine kadarki süreçte ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgileri içeriyor.

Rehberde, derneklerin vergilendirilmesi, dernekler beyannamesi, e-alındı belgesi, derneklerin terörizmin finansmanı amacıyla kullanılmasının önlenmesine yönelik uygulamalar yer alıyor.

Yabancı STK'ler için başvuru ve uyulması gereken kurallar da rehberde bulunuyor.

Rehberde, derneklerin denetimi ile ilgili bilgiler, kuruluş, işleyiş, üyelik, genel kurul toplantıları, faaliyetler, yurt dışı yardımlar, defter tutma esasları, beyannameler ve bildirimler, yardım toplama, kamu yararı statüsü, denetim ve derneklerin tüzel kişiliğinin sona ermesi konularında bilgi veriliyor.