İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin...
10 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması Gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması Gerçekleştirdi. Uygulamada, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.552 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.473 şahsa ve 65 yaş üstü 2.868 şahıs olmak üzere toplam 8.893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı. Süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3.598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten 1.265, sosyal mesafe kuralını uygulamamaktan 134 ve 1.645 diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 6.642 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:36 Kaynak: İHA
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