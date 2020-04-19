İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında 17.04.2020 tarihinde 31 ilimizde saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması daha öncede kamuoyuna açıklandığı üzere bu gece saat 24.00'te sona erecektir. Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum göstermiştir. Evlerinde kalan vatandaşlarımıza göstermiş olduğu bu duyarlı davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Söz konusu sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan vatandaşlarımıza ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Yasak sona erdikten sonra daha önce alınan karalar doğrultusunda saat 21.00 itibarıyla kapalı olması gereken, market, süpermarket vb. iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır. Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Ayrıca ülke genelinde yarın ve hafta içi, market/süpermarketler, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak bulundukları meydan/caddelerde polis ve jandarma ekiplerimizce denetimlere devam edilecektir. Bakanlığımızca bu konuda valiliklerimize ve kolluk birimlerimize gerekli talimat verilmiştir. Kovid 19 ile salgını ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konulan diğer tedbirler ile birlikte 31 ilimizdeki şehir giriş/çıkışı, ülke genelinde 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan ya da 20 yaş altındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları (istisnalar hariç) aynı şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza; Kovid 19 salgını ile mücadelenin en önemli unsurunun sosyal mesafe ve sosyal izolasyonun sağlanması olduğunu hatırlatır, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkarmamalarını rica ederiz. Kovid 19 salgınını en kısa sürede atlatmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Hep birlikte başaracağız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:59 Kaynak: İHA

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