Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı: 'Sokağa çıkma yasağı başladığından itibaren bu kuralı ihlal eden 24 bin 88... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı başladığından itibaren bu kuralı ihlal eden 24 bin 88...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı başladığından itibaren bu kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı başladığından itibaren bu kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:14 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasından haberi var Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi