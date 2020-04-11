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İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirildi."
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:54 Kaynak: AA
Son Dakika Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi