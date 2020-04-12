İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:06 Kaynak: İHA

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