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İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:06 Kaynak: İHA
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