81 ile 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi - Son Dakika
Üye Girişi

81 ile 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi

02.09.2022 12:08
81 ile 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik şikayetler üzerine 81 İl Valiliğine 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi gönderdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik şikayetler üzerine 81 İl Valiliğine 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uyarı işareti (çakar) ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılması istendi.

Valiliklere gönderilen genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 'Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve sürme kuralları' başlıklı ilgili maddesinde geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uygulanacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenerek, 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik' kapsamında 2021 yılında yürürlüğe girdiği ifade edildi. İlgili kanun ve mevzuat kapsamında geçiş üstünlüğüne sahip araçların halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartı ile ancak görev halinde iken amaçları doğrultusunda kullanılabileceği ifade edildi.

Genelgede, ayrıca zorunlu olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ile geçiş üstünlüğüne sahip olmadığı halde anılan cihazları araçlarında bulunduran ve kullananlar hakkında idari para cezası yaptırımı uygulandığı ifade edildi. Özellikle son dönemde trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına ilişkin vatandaşların şikayetleri de dikkate alınarak, yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı işareti, geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ülke genelinde denetimlerin artırılarak, özel denetim planlamalarının yapılması ve bu faaliyetlerin yıl sonuna kadar etkin, yoğun ve sürekli olarak devam ettirilmesi istendi.


YORUMLAR
500
3 gündür su sıkıntısı çeken şehrin belediye başkanı isyan etti: İtfaiyelerle su taşıyorum 3 gündür su sıkıntısı çeken şehrin belediye başkanı isyan etti: İtfaiyelerle su taşıyorum İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam şoförü, bir kadına çarparak ölümüne sebep olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı İYİ Partili Bahadır Erdem'in makam şoförü, bir kadına çarparak ölümüne sebep olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 81 ile 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:26 Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:09:35. #1.13#
SON DAKİKA: 81 ile 'Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar' genelgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement