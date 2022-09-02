İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge: Trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına dair denetimler artırılacak - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge: Trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına dair denetimler artırılacak

02.09.2022 12:00
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge: Trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına dair denetimler artırılacak

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgede trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ülke genelinde denetimlerin artırılmasını istedi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine 81 il valiliğine "geçiş üstünlüğüne sahip araçlar" konusunda yeni bir genelge gönderildi. Genelgede, Karayolları Trafik Kanunu'nda geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uygulanacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlendiği, 2021 yılında da "Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

İDARİ PARA CEZASI YAPTIRIMI

İlgili Kanun ve yönetmelik kapsamında geçiş üstünlüğüne sahip araçların, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartıyla ancak görev halinde iken amaçları doğrultusunda kullanılabileceği anımsatılan genelgede, zorunlu olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülerle geçiş üstünlüğüne sahip olmadığı halde anılan cihazları araçlarında bulunduran ve kullananlar hakkında idari para cezası yaptırımı uygulandığı kaydedildi.

ÜLKE GENELİNDEKİ DENETİMLER ARTIRILACAK

Genelgede, özellikle son dönemde trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına ilişkin vatandaşların şikayetleri de dikkate alınarak, yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı işareti ile geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla valiliklerden ülke genelinde denetimlerin artırılarak özel denetim planlamalarının yapılması ve bu faaliyetlerin yıl sonuna kadar etkin, yoğun ve sürekli olarak devam ettirilmesi istendi.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge: Trafik güvenliğini tehlikeye sokan yetkisiz çakar kullanımına dair denetimler artırılacak - Son Dakika

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