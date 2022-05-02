İçişleri Bakanlığı, Soru Önergelerini Partisine Göre Yanıtladı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, Soru Önergelerini Partisine Göre Yanıtladı

02.05.2022 15:50
İçişleri Bakanlığı, Soru Önergelerini Partisine Göre Yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, TBMM’nin 27. yasama dönemi içinde kendisine yöneltilen 5 bin 714 soru önergesinin 167’sini 15 günlük süresi içinde, 2 bin 724’ünü süresi geçtikten sonra yanıtladı; 2 bin 813 önergeye ise hiç yanıt vermedi. AKP Grubu, 27. dönemde verdiği 2 önerge ile en az soru önergesi veren parti grubu oldu. Bakanlık, CHP Grubu’nun verdiği 2 bin 716 soru önergesinin 716’sını yanıtlamadı. Bakanlık tarafından en çok yanıtsız bırakılan parti grubu HDP oldu. HDP’nin 2 bin 61 önergesinin sadece 195’ine yanıt geldi, bin 866’sı yanıtsız kaldı.

ŞEYMA PAŞAYİĞİT

İçişleri Bakanlığı, TBMM'nin 27. yasama dönemi içinde kendisine yöneltilen 5 bin 714 soru önergesinin 167'sini 15 günlük süresi içinde, 2 bin 724'ünü süresi geçtikten sonra yanıtladı; 2 bin 813 önergeye ise hiç yanıt vermedi. AKP Grubu, 27. dönemde verdiği 2 önerge ile en az soru önergesi veren parti grubu oldu. Bakanlık, CHP Grubu'nun verdiği 2 bin 716 soru önergesinin 716'sını yanıtlamadı. Bakanlık tarafından en çok yanıtsız bırakılan parti grubu HDP oldu. HDP'nin 2 bin 61 önergesinin sadece 195'ine yanıt geldi, bin 866'sı yanıtsız kaldı.

TBMM İç Tüzüğü'nün 99. maddesine göre, soru önergelerinin ilgili makam tarafından 15 gün içinde yanıtlanması gerekiyor. Bu süre zarfında yanıtlanmayan soru önergeleri hakkında Meclis Başkanı'nın ilgili bakanları uyarma yetkisi bulunuyor. Yanıt gelmezse söz konusu soru önergeleri, gelen kağıtlar listesinde "yanıtlanmadı" ibaresiyle yayınlanıyor.

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, parti gruplarına göre İçişleri Bakanlığı'nın soru önergelerine yanıt verme oranlarını TBMM gündemine taşıdı. Buna göre; 2018'den günümüzü kapsayan 27. yasama dönemde İçişleri Bakanlığı'na yöneltilen soru önergesi sayısı ve parti gruplarına göre yanıtlanma oranları şöyle:

AKP GRUBU 4 YILDA 2 SORU ÖNERGESİ VERDİ

AKP Grubu toplamda iki soru önergesi verdi; biri yanıtlandı, biri yanıtlanmadı.

CHP, 2018 yılında 318 soru önergesi verdi, bunların 28'i yanıtlanmadı. 2019'da 689 soru önergesi verdi, bunların 72'sine yanıt gelmedi. 2020'de 628 soru önergesi verdi, bunların 34'ü yanıtlanmadı. 2021'de bin 418 soru önergesi verdi, bunların 443'ü yanıtlanmadı. 2022 başından itibaren de 215 soru önergesi verdi, bunların 139'una yanıt gelmedi.

HDP'NİN SORU ÖNERGELERİ YANITSIZ KALDI

HDP, İçişleri Bakanlığı'ndan en az yanıt alabilen parti grubu oldu. HDP, 2018'de 318 soru önergesi verdi, bunların 124'üne yanıt alamadı. 2019'da 357 soru önergesi verdi, bunların 356'sı yanıtlanmadı. 2020'de 678 soru önergesi verdi, bunların hiçbirine yanıt alamadı. 2021'de 566 soru önergesi verdi, yine hiçbiri yanıtlanmadı. 2022 başından itibaren de 142 soru önergesi verdi, henüz hiçbirine yanıt gelmedi.

MHP ORAN OLARAK EN ÇOK YANIT ALAN PARTİ GRUBU OLDU

MHP ise oran olarak İçişleri Bakanlığı'ndan en çok yanıt alan parti grubu oldu. MHP, 2018'de 11 soru önergesi verdi, 2'sine yanıt gelmedi. 2019'da 16 soru önergesi verdi, 3'ü yanıtlanmadı. 2020'de 27 soru önergesi verdi, 3'ü yanıtlanmadı. 2021'de 24 soru önergesi verdi, 2'si yanıtlanmadı. 2022 başından itibaren de 6 soru önergesi verdi, 4'üne henüz yanıt gelmedi.

İYİ Parti ise 2018'de 68 soru önergesi verdi, 9'una yanıt gelmedi. 2019'da 79 soru önergesi verdi, 13'üne yanıt alamadı. 2020'de 87 soru önergesi verdi, 8'i yanıtsız kaldı. 2021'de 90 soru önergesi verdi, 22'si yanıtlanmadı. Son olarak 2022 başından itibaren 20 soru önergesi verdi 12'sine henüz yanıt gelmedi.

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Halkların Demokratik Partisi, İçişleri Bakanlığı, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, Soru Önergelerini Partisine Göre Yanıtladı - Son Dakika


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