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İçişleri Bakanlığı: "Sosyal medyada asılsız korona virüs paylaşımları ve terör propagandası yapan...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Sosyal medyada asılsız korona virüs paylaşımları ve terör propagandası yapan bin 748 hesap tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı: "Sosyal medyada asılsız korona virüs paylaşımları ve terör propagandası yapan bin 748 hesap tespit edildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:29 Kaynak: İHA
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