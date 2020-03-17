İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:56 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
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