İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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