İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen 616 şüpheli... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen 616 şüpheli...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen 616 şüpheli şahıstan 229'unun yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen 616 şüpheli şahıstan 229'unun yakalandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:52 Kaynak: AA
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