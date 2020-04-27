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İçişleri Bakanlığı: "Sosyal medyada son 42 günde asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Sosyal medyada son 42 günde asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: "Sosyal medyada son 42 günde asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 01:40 Kaynak: İHA
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