İçişleri Bakanlığı : "Sosyal medyada son 42 günde asılsız ve provokatif korona virüs paylaşımları yapan 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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