Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına...
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İçişleri Bakanlığı: "Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlenmiştir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlenmiştir." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Baykan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:01 Kaynak: İHA
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