İçişleri Bakanlığı: "Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına...
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İçişleri Bakanlığı: "Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlenmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:01 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlenmiştir." - ANKARA
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