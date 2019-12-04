Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır...
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:12 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı