Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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