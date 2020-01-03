İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "11 Kasımdan itibaren sınır dışı edilen YTS sayısı 150 oldu." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı

Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi