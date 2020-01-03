Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '11 Kasımdan itibaren sınır dışı edilen YTS sayısı 150 oldu.' - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "11 Kasımdan itibaren sınır dışı edilen YTS sayısı 150 oldu."
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "11 Kasımdan itibaren sınır dışı edilen YTS sayısı 150 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "11 Kasımdan itibaren sınır dışı edilen YTS sayısı 150 oldu." - ANKARA
Son Dakika Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu İki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü