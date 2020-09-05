İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Kardeşliğimizden rahatsız olanlar elleri boş dönecektir - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Kardeşliğimizden rahatsız olanlar elleri boş dönecektir

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Sakarya'da tarım işçilerine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, "Münferit ve hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz olaylar üzerinden genelleme yapılarak ülkedeki huzur iklimi bozma çabaları dün olduğu gibi...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Kardeşliğimizden rahatsız olanlar elleri boş dönecektir, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Sakarya'da tarım işçilerine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, "Münferit ve hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz olaylar üzerinden genelleme yapılarak ülkedeki huzur iklimi bozma çabaları dün olduğu gibi bugün de akamete uğramıştır. Kardeşliğimizden rahatsız olanlar her zaman olduğu gibi elleri boş döneceklerdir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın 2020 yılı ağustos ayı faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Terörle mücadelede önemli bir kaynak ve kapasite kullandıklarını söyleyen Çataklı, "Kıran, Kapan gibi büyük operasyonların son halkası olan Yıldırım Operasyonu'muzun 9'uncu fazı da devreye girdi. Yıldırım Operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir" diye konuştu.

'176 KİŞİ İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU'Çataklı, 15 Temmuz sonrası dönemde, ailelerle görüşmeler yaparak elemanları dağdan indirmeye ikna etmeye ağırlık verdiklerini kaydederek, "Geçen yıl 273 kişi ikna yoluyla teslim olmuştu, bu yıl da 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu. Bunda önemli bir etken de HDP Diyarbakır il binası önünde çocuklarını izleyen ailelerin eylemleri oldu. Evlat nöbetine şu ana dek 152 aile katıldı ve katılan ailelerden 15 tanesi çocuklarına kavuştu. Türkiye artık terörü mazisinde bırakacaktır. Artık hiçbir yapı bu ülkenin hiçbir gencini evladını çatışma ve şiddetin malzemesi olarak göremeyecektir. Çocuklar dağda değil anne babaların yanında okullarda modern bir devletin modern imkanlarıyla büyüyecektir" şeklinde konuştu.'DEAŞ EMİRİNİN YAKALANMASI UYARIDIR'DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in eylem planlarıyla yakalandığını hatırlatan Çataklı, "Bu planlarda Ayasofya'da eylem, bazı siyasilerin Suriye'ye kaçırılması ve hassas noktalarda bombalı eylem gibi kan donduran detaylar vardı. Bu yakalama elbette ki bir başarıdır. Ama bizim için rehavet vesilesi değildir, bilakis bir uyarıdır. Bu örgütle ilgili takibimiz geçmiş zamandan beri devam ediyor. Bundan sonra da daha sıkı şekilde devam edecektir" dedi.'81 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR'İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Ağustos ayında kırsal alanda 8'i büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 917, şehirlerde 840 operasyon gerçekleştiğini anlatan Çataklı, "Bu operasyonlarda terör arananlar listesinde turuncu kategoride aranan 1, gri kategoride aranan 5 teröristin de aralarında bulunduğu toplam 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 22'si ölü, 37'si sağ, 22'si teslim şeklinde olmuştur. Bu teröristlerden 63'ü PKK/KCK, 17'si DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1452 şüpheli gözaltına alınmış, 269'u tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde ağustos ayında 38 sığınak-barınak-mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 73 silah bunlardan 46'sı ağır ve uzun namlulu silah, 24 adet mayın/EYP,  65 adet el bombası, 80 kilogram patlayıcı, 15 bin 766 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.'7 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ'Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 12 bin 160 operasyonda 16 bin 241 kişinin gözaltına alındığını, bin 391 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığını kaydetti. Yapılan operasyonlarda; 7 ton 995 kilogram esrar, 706 kilogram eroin, 62 kilogram kokain, 233 kilogram metamfetamin ve 31 milyon 434 bin 735 kök kenevir ele geçirildiğini aktardı.'TRAFİK KAZALARINDA 307 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'Bakan Yardımcısı Çataklı, düzensiz göçle mücadelede 1838'i denizlerde olmak üzere toplam 10 bin 656 düzensiz göçmen yakalandığını, 323 organizatörün gözaltına alındığını, bunlardan 53'ünün tutuklandığını söyledi. Bugün itibarıyla ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 409 bin 777 olduğunu, kayıt altında da 3 milyon 610 bin 22 Suriyeli bulunduğunu ifade etti. Çataklı, 2020 yılı ağustos ayında meydana gelen 254 ölümlü trafik kazasında 307 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 bin 87 yaralanmalı trafik kazasında 27 bin 865 kişinin yaralandığını ve 31 yayanın meydana gelen kazalarda olay yerinde hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.'PROVOKASYONLARA İZİN VERMEYECEĞİZ 'Mardin'den Sakarya'ya fındık toplamaya giden işçilerin, işveren ve köylülerin saldırısına uğradığı iddiası ile ilgili konuşan Çataklı, konuyla ilgili olarak Sakarya Valiliği'nin yaptığı açıklamayı hatırlattı. Çataklı, olayla ilgili emniyet birimlerince detaylı araştırma yapıldığını belirterek, sosyal medyada yer alan görüntülerin emniyet birimlerince incelenmesi neticesinde hadisenin yerinin tespit edildikten sonra doğrudan mağdurlarla temasa geçildiğini anlattı. Çataklı, "İlgililer yapılan bizzat görüşmede, şikayette bulunmadıklarını bundan sonra da bulunmayı düşünmediklerini ifade ettiler. Ancak buna rağmen olayın tüm detaylarının ortaya çıkartılması ve sürecin işleyebilmesi için konuyla ilgili bir soruşturmada başlatıldı. Yaşanan olay hiçbir şekilde onaylamadığımız, tasvip etmediğimiz asayiş olayı. Ancak bu konuya hassasiyet göstermemizin sebebi yaşanan olayın birileri tarafından açık ifadesiyle terör örgütlerine müzahir bazı basın yayın organları tarafından sosyal medyada bir etnik ayrımcılık şeklinde bir Türk- Kürt kavgası şeklinde sunma ve buradan toplumsal ayrımcılık, bir fitne oluşturmaya çalışmalarıdır. Bu olayı manipüle ederken başka bir tarihte yaşanan başka bir olayın görselleri dahi kullanılmıştır" dedi.'SOSYAL MEDYAYA TESLİM OLMAYACAĞIZ'Toplumda pek çok etnik kökenden insan olduğuna vurgu yapan Çataklı "Bu farklılıklarımız bizim gücümüz, zenginliğimiz. Milletin içinde etnik köken üzerinde veya inanç ayrımcılığı üzerinden kurgulanmış fitneler bugüne kadar tutmamıştır. Yıllardır doğu illerimizden fındık toplamak üzere insanlarımız gelirler aralarında bazı güzel muhabbetler de gelişir, huzur iklimi içerisinde çalışırlar. Münferit ve hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz olaylar üzerinden genelleme yapılarak ülkedeki huzur iklimi bozma çabaları dün olduğu gibi bugün de akamete uğramıştır. Kardeşliğimizden rahatsız olanlar her zaman olduğu gibi elleri boş döneceklerdir. Sosyal medyaya teslim olmayacağız. Sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlara izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar nasıl bunlarla mücadele ettiysek bundan sonra da kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. 'GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI'Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Çataklı, asker uğurlama törenlerinin yasaklanmasına rağmen Ankara ve diğer illerden gelen görüntülerin hatırlatılması üzerine, "Asker uğurlamaları yasaklandı. Büyük oranda bir azalma olduğunu görüyoruz. Tümüyle kalkması temel hedefimiz. Ancak basına yansıyan bazı görüntüleri gördük. Başta Ankara'daki hadise olmak üzere görüntülerin olduğu yerlerle ilgili gerekli işlemler derhal başlatıldı. Hem ilgililerle ilgili hem bu görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olan ortam ve görevlilerle ilgili gerekli işlemler yapılacak" diye konuştu.'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ BİR KARAR YOK'

Ankara'da vaka sayılarında yaşanan artışlar hatırlatılarak, yaşa yönelik bazı kısıtlamaların olup olmayacağının sorulması üzerine de Çataklı, " Sağlık Bakanlığı'mızın Bilim Kurulu değerlendirme yapıyor. Değerlendirdikten sonra İçişleri Bakanlığı'na iletiliyor. O çerçevede tedbirler geliştiriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili elimizde alınmış bir karar ve değerlendirme şu anda yok. Şu aşamada öyle bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi.

Sakarya, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Kardeşliğimizden rahatsız olanlar elleri boş dönecektir - Son Dakika

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