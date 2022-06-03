İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin... - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin...

03.06.2022 11:18
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin... - Son Dakika
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