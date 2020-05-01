İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 1 Mayıs açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 1 Mayıs açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 1 Mayıs açıklaması

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da yaşanan olaylarla ilgili, "İstanbul'da DİSK tarafından yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 1 Mayıs açıklaması, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da yaşanan olaylarla ilgili, "İstanbul'da DİSK tarafından yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır. Tüm uyarı ve ikazlar yapılmıştır. Buna rağmen ısrar edilmiş, ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 1 Mayıs Emek Dayanışma Günü'nde İstanbul Taksim'de yaşanan olaylara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Koronavirüs salgınına ve 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün ruhuna uygun kutlanabilmesi için tüm illerde gerekli izinlerin verildiğini belirten Çataklı, dün 69 ilde 148 etkinlik, bugün ise 18 ilde 36 etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinliklerin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

'EKİPLERİMİZE MUKAVEMET VE SALDIRI VAR'

Bugün İstanbul'da, Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen, Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen ve Türk-İş Sendikaları'nın organizesinde 10.00-11.30 saatleri arasında 10 kişiyi geçmeyecek şekilde etkinlik düzenlendiğini ve Taksim Anıtı'na çelenk bırakma etkinliklerinin de normal olarak sona erdiğini işaret eden Çataklı, şunları kaydetti:

"Ancak 1 Mayıs öncesi bakanlığımız tarafından konfederasyon yetkilileri ile en üst düzeyde dahi defalarca görüşülmüş olmasına rağmen bugün İstanbul'da DİSK tarafından, içinde siyasi kimlikli kişilerin de olduğu halde yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır. Tüm uyarı ve ikazlar yapılmıştır. Buna rağmen ısrar edilmiş gerek ilgili konfederasyon gerekse mensupları için de provokasyona açık bir ortam oluşturulmuş, ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır. Dünyanın pandemi ile mücadele ettiği, birlik ve beraberlik içinde uyumla hareket etmemiz gereken böylesi bir dönemde, tüm itinamıza rağmen ortaya çıkan manzaranın sorumluluğu maalesef bugünle münasip olmayan davranışları ortaya koyan konfederasyon yetkililerine aittir. DİSK'e ait çelenk, 5 HDP Milletvekili, 3 CHP Milletvekili, 1 TİP Milletvekili olmak üzere toplam 9 milletvekili tarafından 12.40 itibariyle Taksim Anıtı'na bırakılmıştır."


emek ve dayanışma günü, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 04:33 Kaynak: DHA


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