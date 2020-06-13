İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Cezayir vatandaşlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bazı basın yayın organlarındaki "koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Cezayir vatandaşlarının İstanbul'da konakladıkları otellerin faturalarının ödenmediği"ne ilişkin haberlerin doğruyu yansıtmadığını bildirdi.

Çataklı, yazılı açıklamasında, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir Cumhuriyeti'nin havayolu sınırını kapatması ve kendi vatandaşlarını tahliye edememesi dolayısıyla havalimanında mağdur olan kadın, çocuk ve yaşlı yolcuların da bulunduğu Cezayir vatandaşları, İstanbul Havalimanı'ndan alınıp AFAD koordinasyonunda Karabük'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edildiğini hatırlattı.

Bu dönemde Cezayir vatandaşlarının barınma, iaşe ve sağlık ihtiyaçlarının giderildiğini ifade eden Çataklı, hiçbir ücret talep edilmediğini de vurguladı.

Çataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişim ve talimatları doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığının planlama ve koordinasyonuyla, Cezayir Hükümeti'nin kendi vatandaşlarını tahliye etmeyi kabul etmesinin ardından 3-4 Nisan'da 1690 Cezayir vatandaşı İstanbul ve Samsun Havalimanlarından kendi ülkelerine gönderildiğini kaydetti.

Ülkelerine dönen Cezayirlilerin misafirperverliğinden dolayı Karabük Valiliğine de teşekkür mektubu gönderdiğini belirten Çataklı, bahse konu haberde de geçtiği üzere ülkesine dönemeyen bir kısım Cezayir vatandaşının yönlendirmeler ve Bakanlık koordinasyonunun dışında İstanbul'da konakladığının anlaşıldığını, konuya ilişkin gelecek günlerde ayrıca bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Çataklı, Türkiye'nin salgın sürecinde diğer ülkelerin vatandaşlarını sorunsuz şekilde tahliye etmesine yardımcı olduğunu, Türkiye'de bulundukları sürece ihtiyaç duyulması halinde kendi ülkesine gidemeyen yabancıları ücretsiz şekilde misafir edildiğini de kaydetti.