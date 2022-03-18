İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan "Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı" açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan "Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı" açıklaması

18.03.2022 18:01
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan "Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı" açıklaması

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" açıklamalarının doğru olmadığını belirterek, "Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay'da ise 4'te 1'dir.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" açıklamalarının doğru olmadığını belirterek, " Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay'da ise 4'te 1'dir." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın, "Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" şeklinde açıkça yalan söyleyerek Türk milletini tahrik etmeye kalktığını kaydetti.

Çataklı, "Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay'da ise 4'te 1'dir." ifadelerini kullandı.

"Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır." değerlendirmesinde bulunan Çataklı, Hatay Valiliğince Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, Suriyeli, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı' açıklaması - Son Dakika


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