İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Depremle ilgili olumsuz bir ihbara ulaşılmamıştır - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili "Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bingöl - Kiğı'da saat 21.28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.