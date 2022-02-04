İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Donan, Avrupa'nın insani değerleri - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 19 göçmenin sınırda Yunanistan tarafından geri itilip, donarak ölmesiyle ilgili, "Donan sadece cansız bedenler değil, Avrupa'da insani değerlerdir, insanlıktır. Bizim ülkemizdeki bir terör suçlusu tutukluyla olağanüstü ilgilenen Avrupa'nın kurumları veya büyükelçileri, bir devlet eliyle yapılan bu sivil katliamına nasıl bir tepki verecek, bizler de merak içindeyiz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın ocak ayı faaliyetlerini içeren bilgilendirme toplantısında konuştu. Çataklı, Yunanistan tarafından sınırdan itilen 19 göçmenin donarak hayatını kaybettiğini anımsatarak, bu olayın göç meselesi ile ilgili dünyanın takındığı tavrın sonucu olduğunu söyledi. Çataklı, "Yunanistan'ın bu insanlık dışı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden davranışı ilk değildir. Bunlardan onlarca yaşandı ve kamuoyu ile paylaşıldı. Hepsi sahil güvenlik komutanlığımızın sitesinde videoları ve tüm detay bilgileri ile mevcut. Yine bakanlığımızın, valiliklerimizin açıklamaları kamuoyunun malumu. Yunanistan ve ortağı Frontex'in işlediği bu insanlık suçuna Avrupa Birliği de tüm uyarılarımıza rağmen sessiz kalmak ve müdahale etmemek suretiyle ortak olmuştur. Hiçbir Avrupa kurumunun, hiçbir uluslararası kurumun, kişinin, otoritenin bu olaylardan haberdar olmaması mümkün değildir. Deyim yerindeyse dilimizde tüy bitti bunu söylemekten. Maalesef göz göre göre bu insanlık suçu işlenmiştir. Donan sadece cansız bedenler değil, Avrupa'da insani değerlerdir, insanlıktır. Akif'in deyimiyle 'medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar'. Bizim ülkemizdeki bir terör suçlusu tutukluyla olağanüstü ilgilenen Avrupa'nın kurumları veya büyükelçileri, bir devlet eliyle yapılan bu sivil katliamına nasıl bir tepki verecek, bizler de merak içindeyiz" diye konuştu.

'47 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'İsmail Çataklı, terörle mücadele kapsamında Diyarbakır 'da 310 personel ve 20 operasyonel timin görev aldığı Eren Kış Operasyonu başlatıldığını söyledi. Çataklı, Ocak ayında 5'i büyük, 14'ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 315 operasyon yapıldığını belirtti. Çataklı, "Bu operasyonlarda 34'ü sağ, 13'ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38'i PKK/KCK, 8'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde ocak ayında 21 sığınak-barınak-mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 32 silah,7 adet mayın-el yapımı patlayıcı, 5 adet el bombası, 52 kilogram patlayıcı madde, 2 bin 541 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca 2022 yılı Ocak ayında toplam 5 terör eylemi engellenmiştir" dedi.'OCAK AYINDA 19 KADIN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİR'

Çataklı, ocak ayında kadına yönelik şiddet olaylarında 19 kadının yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "Elbette ki buradaki yegane amacımız bu sayıyı sıfırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasında 3 milyon 197 bin 216 indirilme sayısına eriştik. Bu yılki hedef sayımız 5 milyon indirmeye ulaşmaktır. Uygulama ile bugüne kadar 303 bin 10 ihbar alınmıştır. Elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar bin 186 vakanın takibi yapılmış olup, halen 506 vakanın takibi devam etmektedir. Bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı verilerek, takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir" diye konuştu.