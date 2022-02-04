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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Donan, Avrupa'nın insani değerleri (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Donan, Avrupa'nın insani değerleri (2)

04.02.2022 13:53
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Donan, Avrupa'nın insani değerleri (2)

'BUNLAR UCUZ İŞLER'İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

'BUNLAR UCUZ İŞLER'

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği gün basına yansıyan mobese görüntüleri ile ilgili suç duyurusunda bulunmasının hatırlatılması üzerine, "Bu konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu, bir açıklamada bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunduğunu ve bu konunun takipçisi olacağını da kendisi ifade etti. Kimse kendi beceriksizliklerini, liyakatsizliklerini, deyim yerindeyse, 'cambaza bak' diyerek 48 saat boyunca uyumadan vatandaşımızın yanında olmuş, çalışmış polisimize, jandarmamıza iftira atarak örtmeye kalkmasın. Bunlar ucuz işler. Herkes kendi işini yapsın. Kara propagandayla, iftirayla kapatılacak şeyler değil bunlar. Bizim arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Görevlerinin başındalar. Burada herkese düşen de işini yapmak" dedi.

SAMSUN'DA ONUR ANITI'NA YÖNELİK YAPILAN SALDIRI

Çataklı ayrıca, Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırıya ilişkin ise, "2 kişi yakalandı. İkisinin de çok fazla suç kaydı var. Bir tanesi ifadesinde o gece alkol aldığını beyan ediyor. Uyuşturucu kullanmadan 11, uyuşturucu ticaretinden 2, kasten yaralamadan 9, taksirle yaralamadan 3, alkollü araç kullanmaktan 2, suç makinesi gibi. Gerekli işlemler arkadaşlar tarafından devam ediyor. Konuyu takip ediyoruz." diye konuştu.


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İçişleri Bakanlığı, İsmail Çataklı, Büyükelçi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Donan, Avrupa'nın insani değerleri (2) - Son Dakika


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