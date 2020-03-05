İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Elazığ depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '(Elazığ depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Elazığ depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu. (4)

" (Elazığ depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına başladık"

"Deprem sonrasında Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD tarafından bölgeye 136 milyon 500 bin nakti yardım gönderildi"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: (Elazığ depremi) Hızlı bir şekilde afete müdahale ve afet...

Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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