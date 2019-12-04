Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı"

İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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