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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı"
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:56 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı"
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