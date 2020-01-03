İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563'ü büyük ve... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563'ü büyük ve... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563'ü büyük ve...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563'ü büyük ve orta çaplı toplam 117 bin, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 24 bin 169 olmak üzere toplam 141 bin 206 operasyon yapılmıştır.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563'ü büyük ve orta çaplı toplam 117 bin, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 24 bin 169 olmak üzere toplam 141 bin 206 operasyon yapılmıştır." - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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