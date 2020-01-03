Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563'ü büyük ve... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563'ü büyük ve...
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563'ü büyük ve orta çaplı toplam 117 bin, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 24 bin 169 olmak üzere toplam 141 bin 206 operasyon yapılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kırsalda 563'ü büyük ve orta çaplı toplam 117 bin, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 24 bin 169 olmak üzere toplam 141 bin 206 operasyon yapılmıştır." - ANKARA
Son Dakika Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı FLAŞ İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı