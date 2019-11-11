İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı...
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi. Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:06 Kaynak: AA
ABD'li eski senatör, Bolivya'daki darbe için CIA'ye teşekkür etti Türkiye-İzlanda maçının oranları belli oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı