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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi."

Amerika Birleşik Devletleri, İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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